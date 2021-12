Prefeitura de Niterói vai produzir o próprio censo a partir de 2022

A Prefeitura de Niterói vai produzir, a partir de 2022, o censo da cidade. O decreto que institui o Sistema de Avaliação e Gestão da Informação de Políticas foi publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (17). A pesquisa municipal por amostra de domicílios vai traçar um perfil do morador de Niterói, contribuindo para o planejamento estratégico da cidade.

De acordo com o prefeito de Niterói, Axel Grael, o sistema vai fortalecer e institucionalizar a cultura da gestão da informação e de avaliação das políticas públicas desenvolvidas na cidade. O trabalho de campo será iniciado em 2022.

“O censo é fundamental para nortear as políticas públicas e a aplicação dos recursos, sobretudo neste período de retomada econômica do cotidiano da nossa cidade. Será uma alavanca para o planejamento estratégico da nossa cidade”, explicou.

O Censo Demográfico é realizado, em todo o território nacional, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa é realizada no Brasil a cada 10 anos e deveria ter sido feita em 2020, mas foi adiada para 2021 por causa da pandemia da covid-19. Em 2021, contudo, a instituição não recebeu orçamento do governo federal para realização da pesquisa.