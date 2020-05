Prefeitura de Niterói vai multar bancos e comerciantes que não evitarem aglomeração de pessoas

Em live pelo Facebook, durante atualização dos números do Covid-19 que estão sendo acompanhados pelo Gabinete de Crise, nesta quarta-feira (6), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), disse que a partir de sexta-feira (8) a Prefeitura vai multar bancos e comerciantes que não evitarem aglomeração de pessoas.

Segundo ele, é uma vergonha é uma irresponsabilidade que nesse momento de expansão descontrolada do vírus Niterói esteja vendo, sobretudo nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, pessoas aglomeradas e desesperadas para receber um benefício que nem sabe se vai receber.

“Com a aprovação hoje do projeto da lei enviado para a Câmara do Vereadores a ordem já está valendo a partir desta sexta-feira e vamos obrigar os estabelecimentos comerciais, inclusive os bancos, a terem um agente de desaglomeração com álcool em gel nos seus espaços externos”, afirmou o prefeito.

O prefeito enfatizou que não tem como usar o guardas municipais que estão nas barreiras sanitárias fiscalizando as atividades que realmente podem funcionar para cuidar desta situação. “A gente realmente vai multar todos os estabelecimentos privados que pela aglomeração em filas na sua parte externa e que não esteja providenciado o álcool em gel e agentes de desaglomeração para evitar que a gente tenha a maior contaminação pelo coronavírus em Niterói pelos próximos dias”, ressaltou Rodrigo Neves.

Sobre o outro projeto de lei aprovado pela Câmara dos Vereadores que passa excepcionalmente neste momento a data do Dia das Mães para o segundo domingo de julho, o prefeito Rodrigo Neves, agradeceu o empenho dos vereadores que deixaram as brigas de lado e estão empenhados em ajudar a cidade a vencer essa guerra contra o novo coronavírus. “Dia das mães é todo dia né, mas nós do Gabinete de Crise pedimos a todos os filhos que respeitem essa determinação e façam seus encontros virtuais. Garanto que, quando essa fase terminar, vamos junto com as entidades empresariais fazer uma grande campanha de divulgação da nova data e uma grande comemoração”, disse o prefeito.

No fim da live o prefeito fez um alerta à população de Niterói. “Quero especialmente falar com aquele que tem um plano de saúde: você corre o risco de não ter um leito privado mesmo tendo pago para isso porque 95% dos leitos na rede privada estão ocupados. Por isso, fique em casa, se preserve, se proteja e proteja aqueles que você ama e vamos juntos, com certeza, vencer essa guerra contra o coronavírus e sair mais forte dessa”, concluiu o prefeito.