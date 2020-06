Prefeitura de Niterói vai inaugurar segundo hotel para receber moradores de rua

O prefeito Rodrigo Neves anunciou nesta segunda-feira (15), durante pronunciamento na live na página oficial da Prefeitura no Facebook, que um segundo hotel, será inaugurado nesta quinta-feira (18) para acolher moradores de rua. Ele não deu maiores informações onde será e qual a capacidade e se o que foi arrendado no Centro, com capacidade para 70 pessoas está lotado ou não.

Segundo ele, o funcionamento do segundo hotel é porque houve uma aumento de vagas nos abrigos. “Se você que é morador, observar alguma situação degradante de moradores em situação de rua é preciso ligar para o acolhimento das equipes de assistência social ou acionar o Cisp, através do número 153”, ressaltou o prefeito.

Ao atualizar os números o prefeito disse que a taxa de ocupação dos leitos no setor público está em 75% e menos de 50% no setor privado. Segundo ele, hoje a cidade chegou a marca de um milhão e duzentas máscaras distribuída e, com isso, disse que vai intensificar a fiscalização.

“Vamos aumentar a fiscalização nas barreiras e vias públicas porque isso reduz muito a possibilidade de contaminação em Niterói. Ninguém tem desculpa para não estar usando a máscara na via pública ela é fundamental para que a gente possa evoluir para cor amarela retomando mais atividades em breve na cidade”, ressaltou.