Prefeitura de Niterói vai dobrar número de guichês para testagem de Covid-19 no drive-thru da UFF

# Nesta segunda-feira (10) 50% dos testes deram positivo #

A Prefeitura de Niterói vai dobrar, a partir desta terça-feira (11), o número de guichês de atendimento para testagem de Covid-19 no modelo drive-thru.

Nesta segunda-feira (10), primeiro dia de retomada do atendimento no local, foram realizados cerca de 1.270 testes. A testagem, que está sendo feita mediante agendamento na plataforma Dados do Bem, está disponível para quem apresentar sintomas gripais (1º ao 8º dia) ou que tiver contato com casos confirmados. A testagem no drive-thru da UFF tem parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde). A testagem também está disponível em Policlínicas, Unidades Básicas e unidades do Programa Médico de Família.

A testagem, rápida por antígeno, está acontecendo no Campus da UFF do Gragoatá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (aberto ao público até às 16h) e sábado, das 8h às 12h (aberto ao público até às 11h). Além dos motoristas, pedestres também são atendidos. O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, agradeceu o empenho das equipes que estão trabalhando no local.

“Neste primeiro dia, as equipes iniciaram o trabalho às oito da manhã e, para atender a população da melhor forma possível, seguiram fazendo a testagem até depois das oito da noite. Deixo meu agradecimento a estes profissionais, que mesmo após quase dois anos de pandemia, continuam atuando incansavelmente para cuidar dos niteroienses. Assim como aconteceu em outros municípios, tivemos uma procura muito grande pela testagem. Por isso, para amanhã, vamos ampliar nossa capacidade de atendimento”, disse.

Para evitar aglomerações e exposição ao vírus, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população baixe o aplicativo Dados do Bem em seu celular e realize o agendamento da testagem seguindo as orientações do próprio aplicativo. O agendamento já está disponível na plataforma.

A orientação é que os casos sintomáticos realizem o teste a partir do primeiro dia dos sintomas. Pessoas assintomáticas que tiveram contato com caso confirmado de Covid-19, devem realizar a coleta entre o 5º e 7º dia após a data do último contato.

“Vamos fazer essa testagem em massa para acompanhar com maior precisão os casos de Covid-19, que tem crescido no País e também em Niterói”, disse a diretora geral da FeSaúde, Anamaria Schneider.



Bianca Pereira, de 34 anos, fez o teste de Covid-19 pela primeira vez nesta segunda-feira.

“Acho importante que as cidades e o poder público se preparem para essa nova variante da doença. É fundamental que as pessoas possam ter locais para fazer a testagem”, defendeu.

Além do drive-thru, o município oferta testes rápidos de antígeno para Covid-19 nas Policlínicas, Unidades Básicas e unidades do Programa Médico de Família. Já o teste swab para RT PCR é realizado nas 8 Policlínicas Regionais e na Unidade Básica Centro. A partir da próxima semana os testes serão feitos de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até às 16h. As unidades de urgência e emergência testam somente os pacientes com indicação de internação e gestantes com sintomas respiratórios.

Números de testagem – Nesta segunda-feira (10), 50% dos testes realizados nas unidades municipais de saúde deram positivo para Covid-19. Os números de internações, contudo, seguem controlados.