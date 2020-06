Prefeitura de Niterói vai abrir mais um ponto de testagem drive thru

A Prefeitura de Niterói vai abrir, na próxima terça-feira (9), mais um ponto no Caminho Niemeyer, no Centro, de testagem rápida para Covid-19, no modelo drive thru, sem necessidade de sair do carro. A população será encaminhada aos locais para fazer o teste rápido por meio do aplicativo Dados do Bem. Nesta sexta-feira (5), o município ultrapassou a marca de 2000 pessoas recuperadas. Segundo o boletim, Niterói tem 3.467 casos de Covid-19 confirmados em moradores de Niterói, dos quais: 1.208 isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 134 óbitos e 120 hospitalizados.

Segundo o prefeito Rodrigo Neves (PDT), durante live ao vivo na página oficial da Prefeitura no Facebook, o novo ponto de testagem massiva é para atender a população do Centro-Norte. “A partir de terça-feira (9), além dos postos de atendimentos, das 8h às 17h, no Skate Parque Carlos Alberto Parizzi, em São Francisco; e na saída do Túnel Charitas-Cafubá, na Avenida Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, no Cafubá, vamos ter mais um ponto no Caminho Neimeyer para testagem do sistema drive thru que tem sido muito acessado. Nós estamos tendo em média 200 testes por dia e uma confirmação de um a dois porcento de teste positivo”, disse o prefeito.

MUDANÇAS NAS BARREIRAS

Segundo o secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique, com a liberação de medidas do Rio de Janeiro haverá mudanças nas Barreiras a partir deste sábado (6). “Vamos focar, principalmente, nesse público que tá retornando ao trabalho e que utiliza transporte coletivo. A prioridade na abordagem será feita nos coletivos para que a gente atinja essa população que estava afastada do trabalho mas agora está voltando. Também faremos, devido a maior movimentação de pessoas, a medição de temperatura nas barcas pela manhã para mapear quem está em estado febril e encaminharmos para o atendimento médico”, disse o secretário ao afirmar ainda que seguirá com a barreira na Região Oceânica.

“O trânsito nos bairros de Itacoatiara, Itaipu, Camboinhas e Piratininga está restrito aos moradores. As praias só estão sendo utilizadas para atividade física individual de 6h às 9h para todos e entre 9h às 11h para pessoas acima de 60 anos e retorna às 16h até às 22h para uso geral”, disse Paulo Henrique.