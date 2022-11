Prefeitura de Niterói terá expediente reduzido em dias de jogos do Brasil

Órgãos e entidades do governo municipal de Niterói terão expediente reduzido nos dias de jogos do Brasil, durante a fase de grupos da Copa do Mundo. A medida foi confirmada em publicação realizada hoje (10), no Diário Oficial do Município.

De acordo com a publicação, serão liberados mais cedo funcionários dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta. Contudo, o expediente será normal, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, em repartições nas quais as atividades não possam ser suspensas.

No dia 24 de novembro, quando terá Brasil x Sérvia às 16h, o expediente será iniciado ás 8h e encerrado ao meio-dia; em 28 de novembro, quando será realizado Brasil x Suíça às 13, o expediente começará às 8h e irá até 11h. Já em 2 de dezembro, quando Brasil x Camarões se enfrentam às 16h, o expediente acontecerá entre 8h e meio-dia.

No último dia 7 de novembro, o Governo do Estado também havia anunciado horário reduzido para o expediente nos dias de jogos do Brasil. Os horários serão os mesmos praticados pelo Município de Niterói. A Prefeitura do Rio de Janeiro foi mais uma a anunciar a mesma grade horária. A tendência é que a medida seja mantida em caso de avanço da Seleção Brasileira às fases seguintes do Mundial.

São Gonçalo também terá expediente reduzido. No dia 24 de novembro, o turno será entre 9h e 15h; já em 28 de novembro, o expediente será entre 9h e meio-dia. No dia 2 de dezembro, o horário será de 9h até 15h. A medida não se aplica a servidores lotados na Secretaria Municipal de Conservação e Obras, bem como às unidades e aos postos de trabalho cujas atividades não possam ser suspensas.