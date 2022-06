Prefeitura de Niterói só divulga dados da Covid uma vez por semana

Quem quiser saber da evolução dos casos de Covid-19 em Niterói tem que aguardar. Ao contrário do governo do estado, a Prefeitura decidiu só divulgar os números uma vez por semana, as quintas-feiras.

Voando às cegas, a população tenta se informar no painel da Covid-19, por sua vez desatualizado. Se tentar obter informações pelo telefone, pior. Na policlínica Sergio Arouca, por exemplo, os dois telefones (2711-2366 e 2710-9176) da administração se revezam. Um chama, mas ninguém atende e o outro fica fora do gancho.

Felizmente, a Secretaria de Estado de Saúde divulga os dados diariamente.

Nesta segunda-feira (20), o estado do Rio de Janeiro teve a confirmação de 8.668 novos casos e 12 óbitos confirmados de Covid-19, nas últimas 24 horas, segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES).

De acordo com o levantamento, foram registrados 3,950 casos recuperados nas últimas 24 horas. A taxa de positividade de antígeno e RT-PCR continua em tendência de crescimento. Na última semana, foram registrados em média 11.500 testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 30%.

Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 900 exames por dia, com positividade de 28%. As solicitações de leitos apresentam tendência de aumento, com uma média de 30 por dia. O mesmo padrão é observado no número de pessoas aguardando um leito: média diária de 22 pessoas para UTI e 22 para enfermaria.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio, informa que a fila é dinâmica e, ao longo das 24h, pessoas entram e saem dessa fila. Foi acionado o plano de contingência, abrindo 30 leitos de enfermaria e 40 de UTI, podendo estender a ação de acordo com a demanda.