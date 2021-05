Prefeitura de Niterói retoma drive-thru de Máscaras

As máscaras faciais voltarão a ser distribuídas pela Prefeitura de Niterói neste fim de semana. No sábado (22), a entrega vai ocorrer na saída do túnel Charitas-Cafubá, sentido Cafubá, na Avenida Vereador Carlos Roberto Boechat, das 10h às 13h. Os equipamentos são distribuídos de forma gratuita e são de material lavável e reaproveitável. Seu uso é obrigatório em áreas públicas e em espaços particulares em que houver atendimento ao público, para a proteção contra a Covid-19.

O drive-thru é uma iniciativa da Regional da Região Oceânica que entrega máscaras para motoristas, motoqueiros e ciclistas em vias de grande fluxo. Nesta semana, a ação será em conjunto com a NitTrans, no recuo da saída do túnel Charitas-Cafubá. No próximo sábado (29), a distribuição segue no Trevo da Padaria Versalhes, em Itaipu.

As administrações regionais seguem com as entregas em dias variados. Neste sábado, das 9h às 11h, os agentes estarão no Largo do Marrão e na próxima segunda-feira (24), das 10h às 12h, próximo à quadra da Acadêmicos do Cubango e à escola estadual Dr Memória.

A Prefeitura de Niterói já distribuiu mais de dois milhões de máscaras desde o início da pandemia. No início de maio, as administrações regionais de Icaraí, Região Oceânica, Engenhoca, Largo da Batalha, Barreto, Fonseca, Santa Rosa, Centro e Ingá, além das equipes que trabalham no Clube Central, Clin e Secretaria de Ordem Pública, voltaram a fazer entrega de máscaras para a população. A Federação das Associações de Moradores (FamNit) também está responsável por parte das entregas junto às associações de moradores locais.