Prefeitura de Niterói reabre inscrições para o programa Taxista Amigo

A Prefeitura de Niterói vai reabrir as inscrições para taxistas e motoristas e auxiliares de transporte escolar que perderam a primeira fase de cadastro do Programa Taxista Amigo, que concede um benefício de R$ 500, por três meses, para todos que estão regularizados na Subsecretaria Municipal de Transportes. O anúncio foi feito durante pronunciamento do prefeito Rodrigo Neves nas redes sociais.

Além disso, as empresas que se cadastraram nos programas Empresa Cidadã 1 e 2 terão um prazo entre os dias 16 de junho e 2 de julho para entrar no site da Secretaria Municipal de Fazenda para revalidar o termo de adesão aos programas. Como o programa foi prorrogado e vai auxiliar as empresas na folha de pagamento de seus funcionários por cinco meses, e não mais por três meses, as empresas terão que se comprometer, em novo termo de adesão, a não reduzir postos de trabalho por até oito meses.

“Esse apoio às empresas é muito importante para a economia de Niterói. Nós temos também um grupo de trabalho com entidades empresariais que está estruturando um plano de retomada da atividade econômica que será apresentado até o fim deste mês”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, informou também que os microempreendedores individuais do setor de beleza que se cadastraram no site da Secretaria de Fazenda receberão o auxílio de R$ 1 mil no próximo dia 15. Disse ainda que a Prefeitura segue em conversações com outras instituições bancárias para ampliar a oferta de crédito através do programa Niterói Supera.