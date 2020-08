Prefeitura de Niterói prorroga bloqueios nas entradas da cidade

Em live realizada nesta quinta-feira (27) no Gabinete de Crise criado para o combate ao coronavírus, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou que prorrogou até o dia 30 de setembro os bloqueios nas entradas da cidade.

Os bloqueios seriam mantidos até o próximo dia 31 de agosto. Com a prorrogação, continua proibida também a circulação de táxis e veículos de aplicativos de outros municípios.

“Em conversas com o Comitê Científico, resolvemos prorrogar os bloqueios para intensificar o combate à pandemia”, disse o prefeito.

Em relação à retomada da Educação, Rodrigo informou que tem recebido várias avaliações diferentes.

“A nossa posição é sempre de dialogar com as instituições científicas e o Ministério Público. Estamos ainda no estágio de avaliação sobre o retorno das atividades escolares”, declarou.