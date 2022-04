Prefeitura de Niterói proíbe os blocos de ruas neste ‘segundo carnaval’

Com o ‘segundo carnaval’ começando nesta quarta-feira (20) e apesar da liberação do uso obrigatório de máscaras em locais fechados, a Prefeitura de Niterói não autoriza os blocos de rua na cidade sorriso.

Quando o assunto é carnaval, os brasileiros logo se animam para escolher a melhor fantasia e ir para as ruas curtir, mas essa curtição não foi liberada neste ano. No entanto, os niteroienses ainda vão poder curtir os desfiles das escolas de samba de Niterói, no Caminho Niemeyer, do dia 21 ao dia 24.

De acordo com a prefeitura, os desfiles foram liberados neste ano porque no local é possível acompanhar todos os protocolos sanitários. Vale ressaltar que, as concentrações de blocos pelas ruas da cidade, foram suspensas em janeiro, por causa da pandemia causada pela Covid-19.

Além disso, devido ao feriado estadual de São Jorge no sábado (23), Niterói terá um esquema especial de trânsito. Entenda o esquema divulgado pela Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), para este dia.

Desfile das escolas de samba de Niterói, confira as datas:

O Grupo B desfila na quinta-feira (21), a partir das 21h. A primeira escola é Amigos da Ciclovia; União da Engenhoca; Bafo de Tigre; Império de Araribóia; Banda Batistão; Bem Amado; Paraíso do Bonfim; Balanço do Fonseca; Cacique da São José e Tá Rindo Por quê?.

O Grupo A no sábado (23), a partir das 20h, com Sabiá; Alegria da Zona Norte; Mocidade de Icaraí; Magnólia Brasil; Experimenta da Ilha; Folia do Viradouro; Unidos da Região Oceânica; Souza Soares; Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.



Já o Grupo C finaliza os desfiles no domingo (24), a partir das 19h. Império de Charitas abre os desfiles, em seguida vêm União do Maruí; Independente do Boaçu; Grilo da Fonte; Barro Vermelho; Fora de Casa; Garra de Ouro; Unidos do Castro; Galo de Ouro; Grupo dos 15 e Mistura de Raça.