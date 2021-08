Prefeitura de Niterói não apresentou projeto para estátua de Paulo Gustavo em frente ao Trade Center

Após informativo do shopping Trade Center, em Icaraí, para votação entre os condôminos de uma possível instalação de uma estátua em tamanho real do ator Paulo Gustavo, à pedido da Prefeitura de Niterói, a administração municipal afirma que a iniciativa é privada. O monumento, se aprovado, será fixado na calçada da Rua Ator Paulo Gustavo, em frente ao centro comercial, terá tamanho real do ator e será no formato do próprio comediante, sem fantasia.

A Prefeitura de Niterói informou em nota que foi procurada por uma empresa privada sobre a possibilidade da instalação de uma estátua em homenagem ao ator Paulo Gustavo, na rua que leva o seu nome, em Icaraí. O projeto está sendo analisado pelo município.

Mas não é isso que consta nos papéis que circulam entre os mais de 200 empreendimentos do centro comercial. Segundo o documento a Prefeitura de Niterói apresentou junto ao Trade Center o projeto de fixação da estátua. A instalação não acarretará nenhuma despesa para o shopping para instalação e nem para manutenção. A circular informa que o pedido da instalação seria da empresa AudioNit Centro Auditivo. A loja foi questionada sobre o pedido pela reportagem mas não se posicionou.

Dentro do shoppping o assunto parece um tabu. Alguns lojistas não possuem conhecimento sobre a votação, os que souberam não quiseram se manifestar para a equipe de reportagem. A administração do Trade Center também foi questionada sobre o assunto mas não se posicionou frente aos contatos telefônicos.

Enquanto os esclarecimentos não são dados a votação continua até essa sexta-feira (20) e caso a proposta seja aprovada, a estátua será instalada em frente ao Trade Center, perto do bicicletário. A instalação e inauguração acontecerá no dia do aniversário do comediante, 30 de outubro, data em que Paulo Gustavo, morto no dia 4 de maio por complicações da Covid-19, completaria 43 anos.

A Prefeitura de Niterói informou ainda que está desenvolvendo o projeto de um circuito turístico em homenagem ao ator e a instalação de uma estátua no Campo de São Bento, em Icaraí. Vale lembrar que o município instalou, no dia 19 de maio, as 46 placas da Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, após consulta pública que aprovou a mudança do nome da via. A rua também recebeu uma placa especial com a história do artista.

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março na UTI do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com Covid-19 e faleceu no dia 4 de maio, às 21h12min por complicações da doença. Ele tinha 42 anos e estava internado em estado grave, passou por diversos procedimentos mas não resistiu à gravidade da contaminação.