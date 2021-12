Prefeitura de Niterói libera R$ 7,8 milhões para escolas de samba

As escolas de samba de Niterói vão receber R$ 7,8 milhões de subvenção para o carnaval 2022. A Neltur confirmou a informação nesta quinta-feira (23), ao jornal A TRIBUNA. Os valores da subvenção para as três agremiações de Niterói são: Unidos do Viradouro receberá R$ 3 milhões, a Acadêmicos do Cubango levará R$ 1,5 milhão e a Acadêmicos do Sossego R$ 800 mil. No dia 25 de novembro foi feito o sorteio da ordem dos desfiles das 31 agremiações para 2022 na tradicional Rua da Conceição, no Centro da cidade.

Além da subvenção das escolas de samba de Niterói que desfilam no Rio, o presidente da Neltur, Paulo Novaes, falou para A TRIBUNA os valores das escolas da cidade. O Grupo A, que compreende 10 escolas, vai receber R$ 1,360 milhão sendo R$ 136 mil para cada; o Grupo B que também tem 10 agremiações vai receber R$ 760 mil sendo R$ 76 mil para cada; e o Grupo C conta com 11 escolas de samba e vai receber R$ 473 mil sendo R$ 43 mil para cada uma.

Novaes contou que os detalhes dos desfiles da Rua da Conceição estão sendo definidos. “Estamos fazendo o planejamento e a restruturação das escolas de samba que vão desfilar na cidade. Estamos agora tratando em reuniões sobre o carnaval de rua, que engloba os blocos e os carnavais de bairro. Tivemos um aconselhamento com a Promotoria e vamos ver como resolveremos isso”, garantiu.

O planejamento do carnaval continua acontecendo dentro das agremiações. Algumas já estão fazendo a produção de fantasias. O valor da subvenção para essas agremiações ainda não foi divulgado por Novaes. O presidente da A União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (UESBCN), Marcelo Serpa, disse que escolas como a Folia do Viradouro, Magnólia Brasil e Unidos da Região Oceânica já estão com os atelier nessa produção. “Algumas escolas estão se adiantando. Muitas estão com os enredos definidos. Estamos nos preparando para ter a festa”, contou.

Serpa ainda frisou que até o dia 30 passado as 31 escolas de samba de Niterói já entregaram toda a documentação para a Neltur. “A documentação foi entregue e estamos no aguardo da confirmação e da liberação da subvenção. Adiantamos todos os processos”, frisou.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit), Carlos Xororó, a expectativa é positiva para a festa. “Queremos ter a festa. Estamos nos preparando para isso. Falando da pandemia, nós estamos vacinados e tudo está acontecendo. Tem jogo de futebol e tem show. Qual motivo de não ter carnaval e o desfile das escolas? Vamos averiguar a vacinação e quem não estiver vacinado não vai poder desfilar”, indagou.

Com documentação entregue, ordem dos desfiles definidas e datas escolhidas, os componentes e diretores das agremiações de Niterói vão ter outro barracão para a montagem dos carros alegóricos. O barracão na Av. Feliciano Sodré dará lugar ao antigo Carrefour, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. “Teremos que ver essa viabilidade de forma prática. Temos que ter liberdade para entrar e sair a hora que for. O trabalho em um barracão acontece de madrugada. Precisamos dessa liberdade”, concluiu Xororó.

Novaes também comentou esse novo espaço. “Está tudo certo para isso, mas o processo ainda não está assinado. Vamos resolver isso o quanto antes”, garantiu.

ORDEM DOS DESFILES

O Grupo B desfila no dia 18 de fevereiro a partir das 21h na seguinte ordem: Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Bafo do Tigre, Império de Arariboia, Banda Batistão, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique da São José e Tá Rindo Porquê?.

O Grupo A está programado para desfilar no sábado, dia 19 de fevereiro, a partir das 20h, com abertura da Sabiá seguida da Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.

Encerrando as apresentações o Grupo C desfila no domingo, dia 20 de fevereiro, a partir das 19h. A ordem do desfile ficou decidida da seguinte forma: Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro, Grupo dos 15 e Mistura da Raça.



ANO NOVO E REDE HOTELEIRA

A Prefeitura de Niterói confirmou que não terá a tradicional queima de fogos na Praia de Icaraí, mas outros 10 pontos do município terão os shows pirotécnicos: Barreto (ETE), Engenhoca (Escola Marilza Medina), Caramujo (Parque Esportivo), Santa Rosa (Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora), Ingá (Morro do Palácio), Morro do Cavalão (Reservatório), Jurujuba (Forte do Pico), Pendotiba (Reservatório), Camboinhas (Caixa D’água) e Piratininga (Morro da Peça).

Mas apesar da comemoração discreta para as festas de Réveillon a Neltur confirmou que a expectativa para o setor de hotelaria na cidade é positiva. A expectativa é de 100% de ocupação e até essa quinta-feira esse índice está em 90%. “A expectativa é positiva para a hospedagem na cidade. Tivemos uma resposta muito positiva nesse Natal da Esperança. Unimos várias secretarias nesse planejamento e a articulação foi um sucesso. Acreditamos que nos próximos anos poderemos fazer do nosso Natal uma marca registrada da cidade”, finalizou Paulo Novaes.

Raquel Morais