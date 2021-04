Prefeitura de Niterói lança consulta pública sobre Plano Plurianual

A Prefeitura Municipal de Niterói iniciou esta semana uma consulta pública para a construção do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. O objetivo é que esta construção seja feita da mesma forma de outras iniciativas do executivo, trazendo a população dar opinião no que deve entrar no plano através do aplicativo Colab.re. As contribuições podem ser feitas até o próximo dia 19 de maio.

O PPA é um documento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da gestão pública da prefeitura, assim como define a atuação e o orçamento destinado para cada área de atuação do governo municipal como Saúde, Educação, Segurança Pública, Inclusão Social, Mobilidade Urbana, Geração de Emprego e Renda, dentre outras. O plano é dever das prefeituras e deve ser feito no primeiro ano de um mandato com validade de quatro anos, como determina a lei. A novidade trazida por Niterói é a possibilidade de participação popular nesse processo.

Segundo o prefeito Axel Grael (PDT), ouvir a sociedade é essencial para o sucesso do Plano Plurianual. Para ele, a ajuda da população vai ajudar a definir as metas e ações do município, priorizando investimentos, serviços e melhorias para a cidade levando em consideração a opinião colhida na participação popular nesse processo, o que torna o plano mais próximo das demandas sociais.

“Acho importante que todos saibam que já é possível participar desse processo de escuta através do Colab que você pode entrar ali e dar a sua opinião e sua contribuição de reflexão sobre o futuro da nossa cidade de Niterói. Quando nos começamos esse ciclo político-administrativo em 2013, tínhamos um grande passivo de planejamento. Tínhamos um Plano Diretor defasado em sua atualização em uma década, além de vários planos previstos na legislação e que estavam atrasados”, afirmou o prefeito.

Ao participar da consulta pública, o cidadão indicará as ações que considera mais importantes para solucionar os problemas da cidade, que será utilizada pela Prefeitura para elencar suas prioridades. A consulta poderá ser acessada pelo link https://consultas.colab.re/participaniteroi e ficará disponível até o dia 19 de maio.