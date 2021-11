Prefeitura de Niterói lança canal no Telegram

A Prefeitura de Niterói cria mais um canal exclusivo com o cidadão para informações sobre o município, na plataforma Telegram. Lançado nesta segunda-feira (22), pela Coordenadoria Geral de Comunicação, o canal pode ser acessado através do link https://t.me/joinchat/mnS1-skVrM9mMDg5.

A Prefeitura conta, hoje, com três redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter além do Colab, plataforma totalmente direcionada ao atendimento de demandas dos cidadãos. Estes canais juntos tem mais de 660 mil seguidores e no ultimo mês envolveram mais de três milhões e quinhentas mil pessoas. O objetivo do novo canal, no Telegram, é conectar a administração municipal às pessoas que consomem informações instantâneas e querem saber as novidades da cidade de forma rápida.

O coordenador geral de Comunicação da prefeitura, Leonardo Caldeira, explica que a iniciativa está em consonância com a estratégia da prefeitura de aumentar e aprimorar o diálogo com os cidadãos, em um esforço para que esse atendimento aconteça por vários canais.

“Com o canal no Telegram a comunicação passa a ter mais uma porta de saída para as notícias que estão no portal da prefeitura. É importante fazer com que as informações cheguem ao cidadão com rapidez, eficiência e transparência,” afirmou.

Fernando Stern, coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão do município, explica por que agora escolheram ir para a plataforma.

“A ideia de criar um canal no Telegram é uma forma de ampliar nosso alcance para mais pessoas através de uma plataforma que está em amplo crescimento e é, cada vez mais, usada por governos de todo o mundo para transmitir informação de forma rápida e eficiente.”

A plataforma – O Telegram é um aplicativo de mensagens com foco em velocidade e segurança. Seus canais públicos não tem limite de pessoas e a plataforma ampliou sua presença de 35 para mais de 53% dos celulares dos brasileiros entre 2020 e o mês de setembro de 2021.