Prefeitura de Niterói lança Banco de Oportunidades voltado para jovens

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta quinta-feira (12), o Banco de Oportunidades, uma iniciativa da Coordenadoria da Juventude para a inserção de jovens no mercado de trabalho. A plataforma entrou no ar já com 36 vagas disponíveis para estágio e jovem aprendiz, marcando o Dia Internacional da Juventude. O Banco de Oportunidades integra o Pacto Niterói Contra A Violência, uma política pública de segurança e de prevenção à violência.

O Banco de Oportunidades é um captador de vagas de emprego, primeiro emprego, estágio e outras oportunidades voltadas para jovens da cidade. Além do site do Banco de Oportunidades, já no ar, será lançado um aplicativo que ficará disponível gratuitamente nas lojas virtuais de celulares para os jovens da cidade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, explicou que a ideia é integrar as oportunidades empresariais que oferecem vagas aos jovens que precisam e buscam uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

“Quando estruturamos o Pacto Niterói Contra a Violência, pensávamos no Banco de Oportunidades como uma forma de gerar chances para aquele jovem que está fora do mercado de trabalho, da escola. Nosso papel na Prefeitura é justamente estimular os jovens e criar esse canal para que ele encontre sua primeira oportunidade de emprego. Seja por meio do Niterói Jovem Ecosocial, através do Programa Aprendiz – Música na Escola, ou de iniciativas como o Banco de Oportunidades. Me encho de esperança ao ver nossa juventude em um caminho sustentável rumo a um futuro de oportunidades”, disse.

O coordenador da Juventude, Eduardo Oliveira, reforçou que o Banco de Oportunidades facilita o contato entre as empresas com vagas abertas e o jovem que está buscando emprego.

“Esta é uma plataforma onde a juventude poderá se encontrar com oportunidades de inserção no mercado de trabalho. É uma ação muito importante dentro da realidade que temos, principalmente neste momento ainda mais difícil que estamos enfrentando por conta da pandemia. Em Niterói, entendemos que quando os jovens têm oportunidades no esporte, na educação e no emprego, ele está menos vulnerável a seguir pelo caminho da ilegalidade. A Prefeitura investe na esperança e nos espaços da construção da juventude”, comentou.

O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, destacou que a iniciativa estimula que o jovem entre no mercado de trabalho formal.

“Esse é um trabalho que mostra a preocupação da administração municipal com o cenário para os jovens da cidade. Nossa expectativa é de afastar os jovens da violência, do crime, e trazer para o caminho do trabalho e do estudo”, pontuou.