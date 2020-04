Prefeitura de Niterói já entregou mais de 2 mil cartões para pagamento de R$ 500

Segundo a secretária de Fazenda, Giovanna Victer, a Prefeitura já entregou 2.265 cartões para o pagamento do auxílio de R$ 500, por três meses, aos microempreendedores individuais em situação regular e que se cadastraram para requerer o benefício.

“A retirada continuará sendo feita até sábado. Os cartões serão entregues por ordem alfabética e ao longo da semana, para evitar a aglomeração de pessoas no local da retirada”, pontuou a secretária.

Sobre o Programa Empresa Cidadã, a secretária disse que ainda está aberto o cadastramento para as empresas interessadas.

“As empresas devem acessar um link no site da Secretaria Municipal de Fazenda e preencher todas as informações necessárias para habilitar a inscrição até o dia 24 de abril. A expectativa é que no dia 5 de maio seja feito o primeiro depósito para as empresas que aderiram ao programa. Essas empresas não poderão reduzir o número de postos de trabalhos até outubro”, realçou Giovanna.

Segundo o secretário de Planejamento, Axel Grael, que está coordenando as entregas do auxílio de R$ 500 por três meses a cerca de 35 mil famílias incluídas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal em Niterói, a entrega dos cartões vai ter início na próxima segunda (20).

“Vamos começar a distribuição para as 35 mil famílias em nove pontos diferentes. Daremos as informações, a partir desta quarta-feira, no site da Prefeitura com os locais de retirada. Para evitar aglomerações, as primeiras letras do nome vão estipular os horários que irão receber o benefício”m disse Axel, ao informar ainda que o programa Busca Ativa, que vai levar benefícios para ambulantes, artesãos, profissionais da economia solidária e catadores, também estará no site para informou onde e como esses profissionais vão receber os benefícios.

“Esse auxílio foi aprovado pelo Legislativo e vai beneficiar 35 mil famílias que a partir de segunda-feira vai poder utilizar em mercados, supermercados, padarias e farmácias e se o governo federal prestar o seu auxílio de R$ 600,00 vai acumular com o nosso e as famílias vão poder contar com R$ 1.300,00 para passar por essa travessia, que nos próximos meses será ainda mais dramática”, disse Rodrigo Neves.