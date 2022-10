Prefeitura de Niterói instala lâmpadas de LED na Orla de Icaraí

Foi iniciada pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos a troca de lâmpadas da Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, por LED. a nova iluminação tem maior eficiência e menor custo: há redução do consumo, a durabilidade é maior e apresentam menos necessidade de manutenção. A iniciativa foi determinada pelo prefeito Axel Grael (PDT), que fez questão de frisar as vantagens dessa medida.

“A opção pelo LED gera economia de, no mínimo, 30%, e, dependendo do caso, pode chegar a 50% da conta de energia do município com iluminação pública. Além de menos eficientes, as lâmpadas de vapor metálico são um poluente. Outra vantagem do LED é que ele tem menos falhas. Então, é menor a chance de os postes se apagarem de repente, o que representa também uma questão de segurança. Já mudamos a iluminação pública de várias outras áreas da cidade e estamos atentos a tudo que puder representar economia para a cidade”, disse o prefeito.

A troca de lâmpadas será efetuada nas praias de Icaraí e Flexas, no trecho que vai da Rua Pereira Nunes até a Rua Joaquim Távora. Serão substituídas 102 luminárias com lâmpadas de vapor de sódio de 400W, para luminárias de LED de 280 W, somente nos postes altos de 22 metros. O prazo previsto para a execução da obra é de 10 dias. Está prevista uma economia inicial, apenas nesse trecho, de mais de 30% ou 4.300 kWh/mês.

“Será o início da primeira etapa da modernização da iluminação da orla. O próximo passo será a colocação de LED nos refletores”, disse a secretária Dayse Monassa.

Além da parte das estradas Caetano Monteiro e Washington Luís, em Pendotiba, que vão ganhar lâmpadas LED, a Seconser também está implantando a iluminação LED nas ruas principais do Largo da Batalha.

A troca também já está sendo feita nas ruas João Batista da Costa, Engenheiro Cattete da Silva, Amadeu Gomes, Desembargador Leopoldo Muylaert, Leonor da Glória, Nilo de Freitas e na Estrada do Monan Pequeno, no mesmo bairro. Serão colocadas luminárias com as potências de 120, 180 e 280 W. Elas vão variar de acordo com a largura da rua: vias mais largas, potência maior e vice-versa.

“A previsão para a conclusão do serviço é de uma semana a dez dias. O prazo, no entanto, pode variar de acordo com a possibilidade de chuvas porque quando chove não dá para trabalhar. A operação no local vai ter que ser feita no período da noite e mais aos finais de semana por conta do grande fluxo”, finalizou Dayse Monassa ao revelar que implantação de LED é uma demanda antiga no bairro já que a região tem uma grande circulação de veículos e transeuntes.