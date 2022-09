Prefeitura de Niterói inicia obras do Restaurante Popular no Fonseca

A cidade de Niterói vai ganhar o segundo Restaurante Popular em fevereiro de 2023. É o que garantiu ontem (06) o prefeito Axel Grael (PDT) ao falar do início das obras no imóvel localizado na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca. O espaço terá cozinha industrial e pedagógica, sala de aula, auditório, recepção, salão para refeições e varanda e contará com uma opção de alimentação de qualidade a preços simbólicos: R$ 2 no almoço e R$ 0,50 no café da manhã. O investimento será de R$ 3 milhões.

“O novo restaurante é parte do Programa Niterói 450 anos no eixo Zona Norte. Além desse investimento, anunciamos a desapropriação do imóvel que vai receber o Centro Cultural da Zona Norte. Nas próximas semanas vamos iniciar as obras na Alameda São Boaventura, que vai requalificar completamente um dos principais eixos de mobilidade da cidade e que vai ter um ordenamento e uma qualidade urbanística muito grande. A Zona Norte vai ser repaginada”, afirmou Axel Grael que destacou que o novo restaurante popular faz parte de um conjunto de obras e iniciativas para a Zona Norte da cidade.

O Restaurante Popular da Zona Norte terá cerca de 200 lugares e capacidade para servir duas mil refeições diárias. O local também vai abrigar a primeira Escola de Formação em Gastronomia Popular do Estado, na qual jovens e adultos vão poder obter qualificação profissional para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo com diversos cursos na área de gastronomia, padaria e serviços para bares e restaurantes.

“Ele vai atender a toda população da Zona Norte, especialmente das comunidades da região. Na parte de baixo, vai funcionar o restaurante e, na parte de cima, haverá a escola de gastronomia com vários cursos de capacitação para formar mão de obra da região para o mercado de trabalho”, afirmou o secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.

Restaurante Jorge Amado – O primeiro restaurante popular de Niterói fica no Centro da cidade. O Restaurante Popular Jorge Amado já serviu mais de 2,72 milhões de refeições desde sua municipalização, em 2017, quando a Prefeitura de Niterói assumiu a administração do espaço. Só em 2022, foram 306 mil refeições, entre almoço e café da manhã. O equipamento é uma opção econômica para a população da cidade e de outros municípios. O restaurante do Centro funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h para o café da manhã; e de 11h às 15h para o almoço. Os preços são os mesmos da futura unidade da Zona Norte: R$ 2 no almoço e R$ 0,50 no café da manhã.