Prefeitura de Niterói fecha ano com superávit e 80% das metas alcançadas

A Prefeitura de Niterói registrou um superávit de R$ 470 milhões em 2019. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves durante o 14º Encontro de Gestores nesta sexta-feira. No evento, secretários municipais e presidentes de empresas públicas de Niterói apresentaram o balanço das 184 metas de 2019. Ao todo, foram cumpridas aproximadamente 80%. Também foram apresentadas as metas para 2020.

“Este ano mostramos uma capacidade de superação da equipe incomum. Ninguém imaginou que acabaríamos 2019 da forma que estamos terminando”, disse o prefeito. “Nossas contas de 2018 foram aprovadas por unanimidade pelo TCE, tivemos um relatório muito positivo com nota brAAA da agência de classificação de risco internacional Standard&Poor’s Global Ratings, que ressaltou pontos relacionados ao meu retorno à prefeitura e reconheceu que isso trouxe estabilidade. Isso é muito importante para atrair investimentos privados para Niterói. Alcançamos, ainda, um dos maiores superávits da história, com R$ 470 milhões e atingimos os menores índices de criminalidade nos últimos 20 anos na cidade. Se não tivéssemos feito o que fizemos na área da segurança, Niterói estaria numa situação similar a de outros municípios do entorno. A administração da cidade contrasta com todas as outras”.

O prefeito reforçou ainda que em 2020 haverá um incremento dos investimentos em diversas áreas da administração. Em 2019, a prefeitura investiu R$ 266 milhões. Para 2020, a previsão que consta na proposta de Lei Orçamentária Anual é de R$ 495 milhões, um crescimento de 84%.

“Até 2012, a administração municipal costumava investir cerca de R$ 30 milhões ao ano na cidade. Em sete anos de governo, a nossa média anual de investimentos foi de 180 milhões. Construímos em dois anos um túnel que há décadas não saía do projeto e, agora, estamos trabalhando na Avenida Marquês do Paraná, uma obra que impactará positivamente a mobilidade urbana, tanto ou mais que o túnel Charitas-Cafubá. Entregamos a TransOceânica, investimos pesado na Educação que hoje é uma das mais bem avaliadas do estado. Trabalhamos em obras de contenção de encostas, nos serviços de zeladoria e também na cultura”.

Neves lembrou, ainda, que a partir dos investimentos feitos na segurança pública, por exemplo, o niteroiense, hoje, paga valores menores nos seguros de automóveis e de estabelecimentos comerciais em função da redução dos índices de criminalidade.

“Agora, conseguimos reduzir também os impostos municipais, com a criação do programa Bom Pagador, que garantirá redução de 13% no IPTU para aqueles que quitarem em dia seus impostos. Isso só é possível com uma administração competente e criteriosa, fruto do trabalho de uma equipe realmente comprometida com a população”, afirmou. “Em 2020, com os investimentos que faremos, o cidadão pagará menos impostos e receberá mais serviços da prefeitura”.

Metas de 2020 – Rodrigo Neves disse que entre as diversas intervenções na cidade no ano que vem, quer destacar uma região e uma área para dar atenção especial.

“Precisamos retomar com força investimentos em infraestrutura na Região Oceânica e consolidar a região como um vetor de desenvolvimento da cidade”, disse Rodrigo Neves. “A Região Oceânica é uma prioridade para 2020. Vamos investir quase R$ 500 milhões na região, tirar os projetos do papel”.

Outra prioridade da prefeitura, segundo o chefe do Executivo, será a Saúde.

“O caos da saúde na capital e nas cidades vizinhas contamina a percepção da Saúde em Niterói. O usuário avalia a área melhor do que o não usuário”, ressaltou o prefeito. “Vamos precisar de um esforço grande de gestão para esses dois desafios”.

Entre os projetos anunciados para execução em 2020 estão as obras do Hospital Carlos Tortelly, a instalação do Centro de Imagens e a universalização do Médico de Família; o plano municipal de saneamento; a criação do Procon municipal; nova frota para a Clin; entrega do Mercado Municipal; inauguração de dois centros culturais na Zona Norte da cidade; construção de novas unidades de educação como as escolas Fagundes Varella e Capim Melado; instalação de mais um restaurante popular, desta vez, na Zona Norte; extensão do Niterói Presente para a Região Oceânica, que também terá programa de saneamento e pavimentação, entre outros investimentos.