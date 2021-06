Niterói entrega mais uma escola reformada

Na manhã desta quinta-feira (17) a prefeitura de Niterói realizou a entrega da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Lizete Fernandes Maciel, no bairro do Jacaré, Região Oceânica de Niterói.

A unidade era uma creche comunitária que foi absorvida pela prefeitura em 2013 e inaugurada em abril de 2014. A unidade passou por diversas obras para oferecer melhor atendimento, sempre priorizando a qualidade e a segurança de alunos e profissionais que trabalham no local.

Após a reforma, a escola Lizete Fernandes Maciel terá capacidade para atender 170 crianças.

“A escola está linda e atenderá a mais 170 crianças. A educação é o caminho e estamos avançando cada vez mais nessa área, realizando importantes investimentos”, declarou o prefeito Axel Grael durante a cerimônia de reinauguração.

A unidade foi equipada com mais quatro salas de aula e ganhou novos banheiros, além de uma nova pintura, tanto na área interna, quanto na externa. Segundo nota da prefeitura, o município de Niterói é a segunda cidade que mais investe em educação no Brasil e a primeira no estado do Rio de Janeiro.