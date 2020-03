Prefeitura de Niterói divulga lista de convocados para trabalhar no novo hospital do coronavírus

Saiu a lista dos candidatos selecionados para a gestão operacional e execução dos serviços de saúde de média e alta complexidade no Hospital Oceânico promovida pela Prefeitura de Niterói para atender às demandas de internação de pacientes com necessidades de suporte avançado de vida decorrente das pandemia do novo coronavírus. O edital foi homologado e publicado no site da Fundação Municipal de Saúde (FMS) hoje (31) no endereço: http://www.saude.niteroi.rj.gov.br.

Conforme os critérios estabelecidos no edital as convocações são para assistente social, enfermeiro coordenador, enfermeiro rotina, enfermeiro, fisioterapeuta coordenador, fisioterapia respiratória, médico clínico, médico coordenador, médico intensivista, médico pediatra, médico rotina, psicologia e técnico de enfermagem.

A CONTRATAÇÃO

Segundo o edital, a divulgação do local de apresentação do candidato acontecerá hoje para um contrato de seis meses. Dessa forma, após a publicação, os candidatos já podem conferir os nomes dos convocados pelo endereço: http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=964:class-pspe-2020

O certame ainda convocará vagas para cadastros de reserva. Quanto aos proventos, os novos servidores receberão entre R$ 1.800,00 e R$ 10.000,00 mensais.