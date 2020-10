Prefeitura de Niterói define protocolos para cemitérios no Dia de Finados

A Prefeitura de Niterói definiu o esquema de funcionamento dos cemitérios públicos da cidade no Dia de Finados, que ocorre na segunda-feira (2). Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves informou que haverá medição de temperatura na entrada, disponibilização de álcool em gel para os visitantes e protocolos de higiene e distanciamento social para garantir a segurança de todos. Todos os funcionários também vão usar equipamentos de proteção individual (EPI).

“Foi feito um planejamento conjunto das secretarias de Saúde, Obras e Conservação e Serviços para receber as famílias que comparecerão aos cemitérios públicos de Niterói no próximo dia 2”, informou o prefeito Rodrigo Neves.

“Todas as equipes já foram orientadas para realizar a medição de temperatura e disponibilizar álcool em gel para o acolhimento dessas famílias. Niterói tem sido um exemplo internacional no controle da pandemia. E isso se deve às ações da Prefeitura de Niterói, mas também à responsabilidade dos cidadãos, que estão perseverando nas medidas de higiene e distanciamento social. Estamos vendo que a Europa está enfrentando uma segunda onda da doença e é importante que nós não relaxemos nas medidas de prevenção ao coronavírus”, completou.

Cinemas – As salas de cinema voltaram a funcionar em Niterói na quinta-feira (29). Para a reabertura das atividades, o setor audiovisual deve seguir os protocolos sanitários e combate à Covid-19 determinados pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Graças às medidas implantadas pela Prefeitura, em especial a retaguarda hospitalar para atendimento dos pacientes com coronavírus, estamos conseguindo retomar as atividades econômicas com muita responsabilidade e de maneira gradual. Hoje, por exemplo, autorizamos a reabertura dos cinemas, uma das atividades econômicas mais importantes da cidade. Estabelecemos protocolos rigorosos e funcionários de todos os estabelecimentos passaram por treinamento nas medidas de combate ao vírus”, destacou Rodrigo Neves.

Entre as medidas que devem ser implantadas pelos cinemas estão a adequação das instalações – áreas de atendimento, foyer, salas de exibição, corredores e banheiros – para uso do público, além de monitoramento dos funcionários em relação a saúde e contato com possíveis suspeitos da Covid-19.

O uso da máscara é obrigatório para os funcionários e público. Além disso, o estabelecimento deve disponibilizar álcool em gel em locais visíveis e acessíveis. Para garantia do protocolo de distanciamento e a devida organização do espaço, funcionários devem organizar as filas de entrada e bilheterias.

Laure Bacqué é uma das sócias do Reserva Cultural, complexo de cinemas localizado em São Domingos, Zona Sul de Niterói. Dentre as adaptações para a reabertura estão a implantação de um sistema de vendas que automaticamente bloqueia as poltronas nas salas a cada compra de ingresso, com o distanciamento necessário.

“Após 8 meses fechadas, nossas salas de cinema estão reabrindo hoje. Foram meses bem difíceis e longos. Por outro lado, nos permitiu estudar, analisar e preparar da melhor forma essa retomada para segurança máxima de todos e partir de exemplos no mundo inteiro, onde as atividades de cinema já retomaram há um certo tempo. Também pudemos contar com a união e o trabalho intenso de todos os exibidores do Brasil durante esse período. Em conjunto, foi estabelecido um protocolo sanitário com o qual hoje temos certeza de receber nossos clientes com toda segurança. O Reserva Cultural está preparado e aguarda ansiosamente receber todo o público para esses encontros que costumávamos ter semanalmente, apenas respeitando estas novas regras”, disse Laure.

Dentre os procedimentos que deverão ser aplicados ao público estão a medição de temperatura (quando não estiver dentro de estabelecimentos que já fazem esse procedimento), tapetes sanitizantes, incentivo ao pagamento por meios eletrônicos e até a compra de ingressos pela internet. O estabelecimento deve garantir o distanciamento nas filas com marcação no chão. Dentro das salas, a capacidade é de 30% do total enquanto a cidade permanecer o nível Amarelo 2. A capacidade sobe para 50% no Amarelo 1, garantindo o distanciamento social de no mínimo de 1 metro, além de higienizar e sanitizar constantemente todos os equipamentos e acessórios que são de contato manual dos clientes e colaboradores, como: pin pad, mouse e balcões, a cada cliente.

As bombonieres terão protocolos semelhantes. O consumo será permitido apenas quando o cliente estiver em seu local marcado dentro da sala de cinema. Após o término de cada sessão, o estabelecimento precisa fazer a higienização e sanitização das poltronas, corrimãos, puxadores de portas ou qualquer outra superfície de contato. Também há protocolos para limpeza dos banheiros a cada uso. É de responsabilidade do estabelecimento, assegurar a utilização de EPIs para equipe de limpeza, máscara facial, escudo facial ou “face shield”, luvas descartáveis e avental impermeável e aumentar o intervalo entre sessões para garantir a higienização adequada das salas.