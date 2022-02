Prefeitura de Niterói decreta ponto facultativo no Carnaval

O decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas no dia 28, segunda-feira de Carnaval, e dia 3 de março, quarta-feira de cinzas foi publicado no Diário Oficial do último sábado (12). Apesar de ter adiado o desfile das Escolas de Samba da cidade para abril, o município garante o feriadão na última semana do mês.

Assim como os desfiles, a prefeitura também não autorizou os blocos de ruas e os bailes fechados. A decisão tem o objetivo de impedir o avanço da Ômicron, variante da Covid-19, responsável pela última onda de casos na cidade.

Além disso, recentemente a Prefeitura atendeu um pedido da Lesnit (Liga das Escolas de Samba de Niterói), e o desfile foi transferido da Rua da Conceição para o Caminho Niemeyer. A folia acontece nos dias 21, 23 e 24, no feriado de Tiradentes.