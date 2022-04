Prefeitura de Niterói decreta ‘feriadão’ na Páscoa e no Carnaval

A partir da próxima semana, Niterói terá ponto facultativo na quinta-feira (14), a véspera do feriado da paixão de Cristo, sexta-feira dia 15, nas repartições públicas.

Na semana dos desfiles das Escolas de Samba, no Rio de Janeiro e na Cidade Sorriso, a prefeitura também estabeleceu ponto facultativo na sexta-feira, dia 22, depois do feriado de Tiradentes (21).

O poder público realizará uma organização especial para as datas do Carnaval em abril. O desfile, que costuma acontecer na Rua da Conceição, dessa vez será no Caminho Niemeyer. O desfile no local retorna depois de 40 anos, quando na década de 1980, a maior festa da cidade foi sediada onde hoje está a obra de Oscar Niemeyer.

O prefeito Axel Grael (PDT) irá abrir os desfiles em uma cerimônia. A Nittrans ainda divulgará um esquema especial para o trânsito na região, durante o feriadão.