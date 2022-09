Prefeitura de Niterói dará descontos em juros e multas no pagamento de dívidas de impostos

Procuradoria vai atender de forma presencial e remotamente ao contribuinte que vai quitar débitos inscritos na Dívida Ativa



A Prefeitura de Niterói lança, neste sábado (1º), a segunda etapa do Programa Regulariza, que vai conceder descontos de até 90% no pagamento de débitos inscritos na Dívida Ativa do Município, como IPTU, taxa de coleta de lixo e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Os descontos não se referem ao valor original da dívida, mas aos encargos moratórios (juros e multas), que são variáveis, de acordo com o tempo do débito.



A Procuradoria Geral do Município de Niterói (PGM) publicou o Edital de Transação por Adesão, que garante descontos de até 90% para os débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); da Taxa de Coleta Imobiliária de Lixo (TCIL); do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devido por pessoa física ou sociedade uniprofissional, e o relativo à construção civil; da Taxa de Vigilância, Controle e Fiscalização (TVCF); de débitos de natureza não tributária (excluídos aqueles oriundos de condenações impostas pelo Tribunal de Contas do Estado) e do Imposto sobre a Transmissão Intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição (ITBIM).



O procurador geral de Niterói, Michell Maron, destacou que “a oportunidade de Transação Tributária, mediante a publicação desse novo Edital, permite ao contribuinte regularizar seus débitos de forma menos onerosa, especialmente diante de um momento de dificuldade financeira no país”.



O contribuinte que tiver débitos inscritos em Dívida Ativa de IPTU e TCIL terá descontos de 20%, no pagamento parcelado, e 90% no pagamento à vista, sobre os encargos moratórios dos exercícios, até 2014. Estão incluídos os débitos oriundos de lançamento complementar de IPTU.

Fotos: Luciana Carneiro



Já para os contribuintes que têm débitos inscritos em Dívida Ativa dos outros créditos fiscais previstos, o desconto será de 90% no pagamento à vista sobre os encargos moratórios, independentemente do exercício da dívida. O pagamento parcelado trará descontos de 50% sobre os encargos moratórios.



Em relação aos débitos não previstos no Edital de Transação por Adesão, permanece o desconto de 20% sobre os encargos moratórios para o pagamento à vista, conforme a legislação municipal.



A adesão ao edital poderá ser realizada de 1º de outubro a 30 de dezembro. O Regulariza é uma oportunidade única de quitação dos débitos pelos cidadãos, para evitar o bloqueio de dinheiro das suas contas pela Justiça; a penhora do imóvel; a negativação do seu nome nos cadastros restritivos de crédito; assim como outras medidas de execução fiscal determinadas pela Justiça.



Atendimento – O contribuinte pode aderir ao edital, comparecendo à sala de atendimento – realizado, por ordem de chegada, das 10h às 17h – da PGM, no térreo do prédio da Rua Visconde de Sepetiba, número 519, no centro de Niterói.



O contribuinte pode, também, agendar para ser atendido na sede da Procuradoria Fiscal, no sétimo andar do mesmo prédio, na Rua Visconde de Sepetiba. O agendamento pode ser feito pelo Portal do Contribuinte: https://niteroi.spa.coreplan.com.br/portal.



O atendimento também acontece pelo e-mail atendimentoppf@pgm.niteroi.rj.gov.br e pelo whatsapp, no número (21) 2620-1211.



O subprocurador tributário-fiscal, Francisco Soares, ressaltou que a PGM se preparou para prestar o melhor serviço ao contribuinte que vai quitar seus débitos. “É importante que o contribuinte aproveite a oportunidade de quitar débitos, especialmente antigos, com menos encargos, seja à vista ou de forma parcelada. A Procuradoria está pronta para realizar o melhor atendimento, seja de forma presencial ou remota”.