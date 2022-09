Prefeitura de Niterói contrata empresa para abrigar idosos

A cidade de Niterói firmou contrato para hospedar até 80 idosos em uma organização não governamental (ONG) de São Gonçalo. De acordo com publicação feita no Diário Oficial do Município, o vínculo, homologado na última terça-feira (7), é válido pelo período de um ano.

A ONG em questão é o Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (Cadevisg). A empresa venceu processo licitatório e poderá receber até aproximadamente R$ 3,8 milhões durante o contrato, isto se for hospedada a quantidade máxima de 80 idosos.

O contrato prevê serviço de hospedagem em instituição de longa permanência para idosos a partir de 60 anos, com abrigamento imediato. Os hóspedes receberão também serviços na área social, médica, psicológica, de enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional, confirme necessidade.

Dessa forma, cada idoso hospedado nas instalações da ONG custará aproximadamente R$ 4 mil mensais aos cofres da Prefeitura de Niterói. O contrato prevê uma quantidade mínima de 26 idosos hospedados. Após a homologação, o contrato seguirá para assinatura entre as partes e, em seguida, começará a ser colocado em prática.