Começaram os testes rápidos para coronavírus em sistema drive-thru

A Prefeitura de Niterói começou a testagem rápida para diagnóstico da Covid-19 em sistema drive-thru em dois pontos da cidade: no Cafubá, na Região Oceânica, e Skatepark de São Francisco. Ao todo serão 50 mil testes que a administração municipal comprou com recursos próprios e a medida vai acontecer ao longo dessa semana, onde a pessoa que está com suspeita da doença não precisa sair do carro.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, esteve na base da Região Oceânica para acompanhar de perto a ação da Fundação Municipal de Saúde. “Essa medida é fundamental para ampliar o conhecimento da circulação do vírus no território, e com isso direcionar as medidas e ações de políticas públicas no combate ao coronavírus; bem como o acompanhamento diário da execução do plano gradual para o novo normal. É fundamental para identificarmos de forma precoce os casos positivos e confirmados e estabelecer as medidas necessárias de quarentena; orientação do conjunto das pessoas que estão com vírus para conseguir,com as medidas de quarentena, reduzir a velocidade de propagação do vírus”, comentou.







Os kits de testes rápidos são aprovados pela Anvisa e, segundo nota, a Prefeitura de Niterói já está realizando o exame nas policlínicas regionais, unidades básicas de Saúde e módulos do programa Médico de Família. De acordo com o protocolo desenvolvido pela FMS, Universidade Federal Fluminense e Fundação Oswaldo Cruz, o teste rápido pode ser realizado em pessoas com sintomas de Covid-19 a partir do oitavo dia.

A testagem no modelo drive-thru deve seguir as orientações da administração pública e a marcação é através do aplicativo “Dados do Bem”, onde o niteroiense passa por uma autoavaliação. Após a análise do sistema, quem estiver os sintomas e dentro do perfil para fazer o teste, será marcado o dia e a hora para fazer o teste. Só poderão fazer o teste os niteroienses agendados e que forem ao local marcado de carro, e mostrar o voucher (um QR code) através do celular, junto com a carteira de identidade.