Prefeitura de Niterói começa testagem rápida para diagnóstico da Covid-19

Foi iniciada nessa sexta-feira (17) a testagem rápida em Niterói. Esse método é fundamental para o diagnóstico mais ágil da Covid-19, já que o tempo para o resultado é de apenas 10 minutos. Esse mecanismo vai ampliar o número de testagens para pessoas que estão com sintomas de 8 dias em diante.

A testagem mais ampliada é muito importante para o combate à propagação rápida e descontrolada do novo coronavírus. Os testes começaram pelos profissionais de saúde e pacientes com sintomas leves de grandes comunidades de Niterói.





Um dos graves problemas do Brasil é a testagem inexpressiva, que conta com 1 teste para cada 2.800 habitantes, prejudicando a estratégia de combate ao COVID-19 e ações de vigilância epidemiológica. Os EUA fizeram 1 teste para cada 160 habitantes e a Coreia do Sul, 1 teste para cada 100 habitantes.