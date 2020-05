Niterói anuncia transição para o ‘novo normal’ prorrogando isolamento até 30 de junho

A cidade de Niterói inicia na quinta (21) uma transição gradual para a normalidade de sua rotina. O plano que está sendo desenvolvido por técnicos da Prefeitura em parceria com especialistas da Fiocruz, UFF e UFRJ, além de representantes de entidades empresariais, foi divulgado nesta terça-feira (19) pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT) durante sua live do Gabinete de Crise.

“As atividades serão permitidas a partir do sinal de cores que nós estamos implantando para a transição gradual para o novo normal. Isso não é uma retomada para a normalidade queria esclarecer que no decreto o distanciamento e o isolamento vão ficar prorrogado até o dia 30 de junho nós vamos continuar com a recomendação para que todas as pessoas que não estejam exercendo atividades laboral ou que não esteja na atividade essencial que permaneça em casa”, ressaltou o prefeito.

O prefeito disse que o gabinete de crise vai trabalhar com um sistema de sinais em cores em cada território para a pessoa saber exatamente a taxa de transmissão, de letalidade e de retaguarda de leitos.

“Haverá uma sinalização em preto para os momentos de extrema gravidade, sinal vermelho para uma situação muito grave, um sinal laranja que exige atenção máxima e sinal amarelo no sistema de alerta na cidade, ou seja, teremos um sistema estruturado com variáveis e indicadores seguindo uma matriz de indicadores apontando cada momento que a cidade vai estar”, explicou o prefeito.

Segundo o secretário de Saúde Rodrigo Oliveira, o protocolo para construir essas cores vai trabalhar com dois indicadores como é que está a transmissão na cidade complementando a capacidade de atender as pessoas que pegarem o coronavírus e se precisam de internação. O protocolo de medição de temperatura nas vias de grande circulação será mantido nos próximos meses.

Ele disse ainda que o uso de máscara continuará obrigatório no espaço público com a determinação de multa administrativa. “O que vamos permitir a partir do dia 21 é a prática da educação física individual com máscara e o distanciamento social que será de 7h as 9h da manhã para as pessoas abaixo de 60 anos e das 9h às 11h da manhã para pessoas acima de 60 anos. Na parte da tarde também haverá um horário entre 16h às 22h para as atividade física individual que será permitida, assim como nos supermercados e mercados, que vão continuar com regras específicas de atendimento aos idosos entre 13horas até às 15h”, revelou o secretário.

Sobre as atividades que estarão liberadas a partir do dia 25 de maio estão os escritórios de contabilidade e advocacia, além das outras atividades que estavam sendo desenvolvidas no período de 10 de maio, que foram as lojas de materiais de construção, oficina mecânica, serviços médicos e odontológicos e óticas. “São essas que serão permitidas a partir do dia 21 e que vão estar no período laranja. Depois teremos entre os dias 22 e 23 de maio um conjunto de treinamentos de orientação de medidas relacionadas a protocolos e medidas sanitárias que deverão ser praticadas pelos estabelecimentos a partir do dia 25 de maio”, explicou.

Segundo o prefeito todas as ações serão acompanhadas por um conselho consultivo científico. “Um grupo de notáveis vão orientar esse plano do ponto de vista científico do acompanhamento dos indicadores e esse conselho consultivo que será coordenado pelo professor Antônio Cláudio reitor da UFF. Esse conselho irá orientar a alguma das ações sobretudo o acompanhamento desses indicadores que vão definir o estágio do ciclo da epidemia que a cidade vai se encontrar nós próximos meses”, enfatizou Rodrigo Neves.