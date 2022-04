Prefeitura de Niterói capacita novos voluntários do Núcleo de Defesa Civil

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói realiza, neste sábado (09), mais uma capacitação de voluntários do Núcleo de Defesa Civil (Nudec). O objetivo desta vez é formar não só moradores de comunidades, mas de toda a cidade. O projeto atualmente conta com mais de 2.500 participantes em cerca de 130 núcleos. A capacitação será no Auditório da Defesa Civil, no Centro, das 08h às 17h.

As aulas abordam diversas áreas de atuação da Defesa Civil, como primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, noções de proteção e defesa civil, análise de risco geológico, avaliação de risco estrutural, noções de meteorologia, sistema de alerta e alarme e protocolos de emergência.

Entre os pré-requisitos para se tornar um voluntário do Nudec estão: comprometimento, responsabilidade, solidariedade, profissionalismo, além de amor pelo próximo e pela nossa cidade. Para se tornar um voluntário, basta se cadastrar através do site da Defesa Civil (http://defesacivildeniteroi.com.br/). Uma vez cadastrado, a secretaria de Defesa Civil e Geotecnia entra em contato e convida o interessado para participar dos treinamentos.

O Auditório da Defesa Civil fica na Rua Coronel Gomes Machado, número 258, Centro.