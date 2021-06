Prefeitura de Niterói auxilia na retirada de móveis do “Prédio da Caixa”

Em cumprimento a uma decisão judicial decretada em 2 de junho, a prefeitura de Niterói auxilia ex-moradores do Ed. Nossa Senhora da Conceição – popularmente conhecido como “prédio da Caixa” – na retirada de móveis e demais bens que se encontravam bloqueados desde a interdição do prédio, em junho de 2019. A retirada teve início essa semana e se estenderá até o dia 09 de julho.

A ação está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF), e conta com apoio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal de Niterói e da Polícia Militar.

A retirada de móveis e demais bens foi autorizada após a justiça de Niterói acatar solicitação apresentada pela Comissão de Moradores do Prédio da Caixa, que alegou ter identificado que pertences estavam sendo furtados por indivíduos que, supostamente, estão entrando no prédio pela parte posterior do edifício, que fica localizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, altura do número 327.

Ainda de acordo com a Comissão, moradores observaram que eletrodomésticos e outros pertences que ainda estavam no interior de apartamentos, foram encontrados em áreas comuns e na estrutura externa de acesso ao prédio. Os membros da Comissão identificaram ainda o furto de cabos e refletores utilizados na vistoria que a Prefeitura tem mantido semanalmente no imóvel.

Segundo a ex-moradora do edifício, Lilian Cristina Gomes, “pessoas estavam entrando por trás do prédio e roubando os apartamentos. Roubaram muita coisa do prédio. Há relatos de que cada pessoa que foi no seu andar observou que alguma coisa foi roubada. As pessoas perderam televisão, frigobar e até geladeira. Agora, por onde isso estava saindo, isso é um mistério!”, desabafou Lilian.

Ainda de acordo com Lilian, a ex-sindica do prédio, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, organizou um cadastro de ex-moradores que ainda possuíam pertences no interior dos apartamentos. Após o cadastro, foi criada uma escala, em ordem alfabética, em que cada morador teve seu acesso ao imóvel agendado com dia e horário previamente estabelecido. A retirada de pertences dos imóveis teve início na última segunda-feira (28) e se estenderá por duas semanas, indo até o dia 09 de julho, quando todos os ex-moradores inscritos no cadastro terão entrado em seus apartamentos e retirados seus pertences.

A prefeitura de Niterói mobilizou servidores e veículos para prestar apoio aos ex-moradores durante a retirada de seus pertences. Cada ex-morador cadastrado tem acesso ao apartamento acompanhado de um oficial de justiça e uma equipe organizada pela prefeitura que inclui assistente social e servidores escalados para auxiliarem na retirada dos móveis e pertences. Todo mobiliário removido dos apartamentos são transportados gratuitamente por veículos da prefeitura para os locais indicados pelos próprios ex-moradores.

Toda operação de retirada dos móveis e pertences dos ex-moradores do Ed. Nossa Senhora da Conceição está sendo acompanhada por agentes da Guarda Municipal de Niterói e por policiais da Polícia Militar.