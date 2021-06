Prefeitura de Niterói apresenta plataforma de novos negócios na Firjan Leste Fluminense

O prefeito de Niterói, Axel Grael, apresentou ontem (2) a plataforma digital Novos Negócios para a diretoria da Firjan Leste Fluminense. Desenvolvida e lançada pela cidade, a ferramenta gratuita tem como objetivo desburocratizar e ajudar no desenvolvimento de novos negócios no município, e permite que o empreendedor pesquise uma série de dados relativos à abertura e à viabilidade do seu futuro negócio.

Durante a apresentação, Axel destacou que a prefeitura está investindo em ações para a retomada da economia mesmo durante a pandemia. De acordo com o prefeito, a ferramenta contribui para a tomada de decisões com mais segurança, e o encontro com a diretoria da Firjan visa a ampliação da divulgação da plataforma digital junto aos empreendedores.

“Em julho, chegaremos a R$ 1 bilhão investidos em programas sociais e de apoio às empresas da cidade. São ações que protegem as famílias que mais precisam, ajudam a preservar os empregos e a manter a economia de pé. Estamos avançando na vacinação contra a Covid-19 e também trabalhando na retomada da economia. Essas são ações que nos permitirão ter vantagem competitiva em relação a outros municípios, e esta ferramenta é um instrumento que vai nos ajudar a atrair mais investimentos para a cidade. Já conversamos com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e agora buscamos a Firjan”, enfatizou o prefeito.

Com a plataforma digital Novos Negócios, construída pela equipe do Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo), do Escritório de Gestão de Projetos do Município, os interessados em iniciar um negócio na cidade podem consultar as informações de forma virtual. As informações disponíveis contemplam zoneamentos, legislações, localização de empresas e equipamentos públicos e privados, possibilitando a quem deseja empreender ter o apoio necessário ao seu estudo de viabilidade para abertura de uma empresa na área escolhida através de uma consulta avançada à legislação municipal vigente e aos seus dados geográficos.

Para facilitar o uso, estão disponíveis também tutoriais com o objetivo de auxiliar o manuseio das buscas, aplicação de filtros e extração das análises. A ferramenta não substitui a extração de um documento oficial de viabilidade na implementação dos processos para a abertura de um empreendimento.