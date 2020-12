Prefeitura de Niterói apresenta Plano Decenal da Guarda Municipal

A Prefeitura de Niterói apresentou, na tarde desta segunda-feira (21), o Plano Decenal da Guarda Municipal. A cerimônia, transmitida nas redes sociais do Município, aconteceu na Cidade da Ordem Pública, no Barreto, e contou com a participação do prefeito Rodrigo Neves (PDT) e do vice-prefeito eleito Paulo Bagueira (SD), além do coronel Paulo Henrique, secretário de Ordem Pública e outras autoridades.

O Plano Decenal foi elaborado por uma equipe multidisciplinar. Segundo o prefeito, o objetivo é dar uma perspectiva de consolidação e progressão institucional à Guarda Municipal e foi construído em diálogo direto com os guardas.

Em sua fala, Neves fez um agradecimento à atuação dos guardas e enalteceu o trabalho realizado pela instituição. Ele também anunciou que assinou hoje o decreto garantindo adicional de 30% de insalubridade à categoria, válido até junho de 2021.

“Nossos guardas tem sido heroicos na atuação da ordem pública e fiscalização dos protocolos de combate à pandemia. Guardas Municipais, nossos guerreiros. Nosso muito obrigado e vida longa à Guarda Municipal de Niterói”, disse Rodrigo Neves.