Prefeitura de Niterói anuncia antecipação do 13º salário

Junto com o vencimento referente ao mês de junho, a Prefeitura de Niterói também vai liberar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (1º) pelo prefeito Axel Grael junto com a secretária de Fazenda, Marília Ortiz. Os depósitos acontecem nesta sexta-feira (2), para os servidores ativos, inativos e pensionistas do município.

“Nós decidimos adiantar a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais, que vai movimentar 50 milhões de reais na economia da cidade. Isso corresponde a todo o investimento que temos feito com nossos programas sociais. “, disse o prefeito.

Com a medida, o chefe do Executivo visa prestigiar o servidor e incentivar, mais uma vez, a economia do município, abalada em virtude da crise provocada pelo novo coronavírus.

“A antecipação do pagamento do décimo terceiro salário demonstra a solidez fiscal do município. Niterói pode adiantar o benefício porque mantém o equilíbrio das suas contas, mesmo com a pandemia. Essa medida reforça o nosso compromisso em honrar os salários dos servidores e fornecedores”, informou a secretária de Fazenda, Marilia Ortiz.