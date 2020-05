Prefeitura de Niterói amplia auxílio emergencial para cabeleireiros, salão de beleza e podólogos

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) sancionou hoje (27) projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores que amplia o pagamento do auxílio emergencial de R$ 1.000,00 para algumas outras categorias de trabalhadores que ainda não haviam sido beneficiadas. A Prefeitura vai incluir as categorias de cabeleireiros, salão de beleza e podólogos na lista.

“Já foi aprovado hoje e quero agradecer ao legislativo e dizer que estou sancionando e já vamos publicar no diário oficial desta quinta-feira (28) este auxílio para essas pessoas que são microempreendedores individuais e que não possuem alvará em Niterói para que eles também possam fazer um cadastro para receber o auxílio de R$ 1000,00 agora no dia 15 de junho”, disse o prefeito.

Segundo ele, a lei foi aprovada na Câmara porque a cidade tem muitas manicures, cabeleireiros e barbeiros que ficaram dois meses sem trabalhar e estão retornando muito lentamente a sua atividade.

“No entanto tem que seguir as regras e protocolos, como de por exemplo, atender 50% menos cliente na loja nos salões para evitar aglomeração e essas pessoas precisam desse apoio para que possam honrar minimamente os seus compromissos. Vamos abrir no dia primeiro ao dia 10 de junho, como fizemos com os taxistas, um cadastramento no site da Secretaria de Fazenda para fazer em parcela única, no dia 15 de junho, o pagamento para todos esses profissionais empreendedores individuais que precisam também desse apoio da cidade de Niterói. São pessoas que trabalham também com autoestima, com orgulho e a beleza da cidade, que tem às suas famílias e, por isso, vamos prestar esse auxílio”, afirmou o prefeito.