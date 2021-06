Prefeitura de Niterói amplia agendamento para vacinação

A prefeitura de Niterói anunciou mais três pontos que os moradores da cidade podem fazem o agendamento

da vacinação a partir deste sábado (12). A marcação é feita pelo aplicativo Colab, e agora pode ser feita para as

policlínicas Sérgio Arouca, em Santa Rosa; Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço; e Engenhoca. A prefeitura

ampliou as opções de postos com agendamento que iniciam o procedimento a partir de segunda-feira(14). O aplicativo é um método mais prático que permite marcar data e horário da primeira dose. Por ele é possível

obter comprovação digital da imunização.

O agendamento já está disponível desde o dia 31 de maio para o posto volante do Campo de São Bento, no Centro

Cultural Paschoal Carlos Magno, em Icaraí. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explica que o aplicativo ajuda a organizar e acelerar o processo de vacinação. “Vamos expandir ao longo deste mês de junho o agendamento para todos os postos que estão vacinando contra a Covid-19. Essa medida é muito importante, pois evita aglomerações, facilita e agiliza o andamento da imunização”, destacou o secretário.

COMO AGENDAR?

O aplicativo Colab deve ser baixado gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS) e fazer um cadastro

com seus dados pessoais. É necessário estar dentro do público alvo e da idade para receber a imunização.

CALENDÁRIO JUNHO

Sábado (12) …………………………………………………… Repescagem

Segunda-feira (14) …………………………………….. a partir de 54 anos

Terça-feira (15) …………………………………………..a partir de 53 anos

Quarta-feira (16) ………………………………………. a partir de 52 anos

Quinta-feira (17) ………………………………………. a partir de 51 anos

Sexta-feira (18) ………………………………………… a partir de 50 anos

Sábado (19) …………………………………………………… Repescagem

Segunda-feira (21) …………………………………….. a partir de 49 anos

Terça-feira (22) …………………………………………. a partir de 48 anos

Quarta-feira (23) ……………………………………….. a partir de 47 anos

Quinta-feira (24) ……………………………………….. a partir de 46 anos

Sexta-feira (25) ………………………………………… a partir de 45 anos

Sábado (26) ………………………………………………….. Repescagem

Segunda-feira (28) …………………………………….. a partir de 44 anos

Terça-feira (29) …………………………………………. a partir de 43 anos

Quarta-feira (30) ……………………………………….. a partir de 42 anos

Quinta-feira (01/07) ………………………………….. a partir de 41 anos

Sexta-feira (02/07) ……………………………………. a partir de 40 anos

Sábado (03/07) ……………………………………………… Repescagem

CALENDÁRIO JULHO

05, 06 e 07/07 – a partir de 39 anos

08, 09 e 10/07 – a partir de 38 anos

12, 13 e 14/07 – a partir de 37 anos

15, 16 e 17/07 – a partir de 36 anos

19, 20 e 21/07 – a partir de 35 anos

22, 23 e 24/07 – a partir de 34 anos

26, 27 e 28/07 – a partir de 33 anos

29, 30 e 31/07 – a partir de 32 anos

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

10, 11 e 12/06 – a partir de 45 anos

15 e 16/ 06 – a partir de 40 anos

17, 18 e 19/06 – a partir de 35 anos

22 e 23/06 – a partir de 30 anos

24, 25 e 26/06 – a partir de 18 anos