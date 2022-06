Prefeitura de Niterói afirma que câmeras não estão multando motoristas

Após uma placa sobre Fiscalização de Trânsito por Videomonitoramento ser fixada em um poste na Rua Gavião Peixoto – uma das principais vias de Icaraí – ter alarmado motoristas para a aplicação de multas na cidade, a Prefeitura de Niterói, após ser questionada pelo jornal A Tribuna, se manisfestou para tirar a dúvida da população.

De acordo com a nota emitida, a placa apenas informa que a via está sendo monitorada: “A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) informa que nenhuma câmera instalada na cidade é utilizada para autuar motoristas que cometeram infrações de trânsito. Contudo, o uso de câmeras com essa finalidade é permitido por lei, como consta no parágrafo 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro”.

No entanto, a legislação estabelece que “a autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, podem autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas “on-line” por esses sistemas.” Para tanto, para lavrar a infração, a Prefeitura precisa indicar que a via está sujeito ao monitoramento remoto. Esta é a função da placa: alertar os motoristas que podem ser multados. Como é preciso indicar também a presença de radares.

Por Marcos Vinicius Cabral