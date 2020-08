Prefeitura de Niterói abrirá 500 vagas para castração de cães e gatos

No próximo dia 24 de agosto, a partir das 9h, o Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, vai abrir o cadastro para castração de cães e gatos. Serão disponibilizadas 500 vagas e os interessados precisam ser moradores de Niterói, maiores de idade e cada um terá somente o direito a duas vagas.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o cadastro será realizado pelo telefone evitando aglomerações e respeitando as recomendações sanitárias de distanciamento social.

Após o cadastro por telefone, será agendado um dia para que o responsável pelo animal leve, pessoalmente, os documentos originais e cópias de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado de Niterói, para a devida comprovação dos dados fornecidos via telefone e consequentemente a conclusão do processo de inscrição. A entrega da documentação só poderá ser realizada pela própria pessoa, não sendo permitido por terceiros.

Não haverá lista de espera ou cadastro de reserva. Para ser contemplado pelo programa, o animal precisa ter mais do que quatro meses e menos do que seis anos; ter menos do que 25 quilos; não ser obeso e ou extremamente magro; não ser braquiocefálico (cães das raças Pug, Buldogue, Shitzu, Boxer). Também não é realizada castração em gatos persas ou de raças exóticas.

As cirurgias serão realizadas nos meses de setembro e outubro no próprio CCPAD com agendamento. Os telefones para o cadastro são: 3607-8569 / 2626-2782 e 2722-9901.