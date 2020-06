Prefeitura de Niterói abre mais um ponto de teste rápido de Covid-19 no modelo drive-thru

A Prefeitura de Niterói vai abrir nesta terça-feira (09), às 9h, um terceiro ponto para a realização de testes rápidos para Covid-19 no modelo drive-thru, onde não será necessário sair do carro. O novo ponto de teste será no Caminho Niemeyer, no Centro. Além disso, são realizados testes no sistema de drive-thru em São Francisco, na Zona Sul, e no Cafubá, na Região Oceânica.

A Prefeitura de Niterói adquiriu, com recursos próprios, 50 mil testes rápidos, aprovados pela Anvisa, e já está realizando o exame nas policlínicas regionais, unidades básicas de Saúde e módulos do programa Médico de Família. De acordo com o protocolo desenvolvido pela FMS, Universidade Federal Fluminense e Fundação Oswaldo Cruz, o teste rápido pode ser realizado em pessoas com sintomas de Covid-19 a partir do oitavo dia.

Testes – Para ser testado, o morador de Niterói precisa baixar o aplicativo “Dados do Bem” e fazer a autoavaliação. Quem apresentar sintomas da doença e estiver dentro do protocolo de testagem receberá um aviso para realizar o exame, com data e hora marcados, em um dos pontos do drive-thru. Casos identificados como graves serão orientados a buscar um atendimento imediato em unidade de emergência.







O local de testagem só poderá ser acessado por meio de carro. É necessário levar o celular com o voucher (um QR code) gerado pelo aplicativo Dados do Bem e a carteira de identidade. Não haverá atendimento médico no local, nem realização do teste por demanda espontânea. O resultado é enviado ao usuário por meio do aplicativo.