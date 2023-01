Prefeitura de Niterói abre concurso com 1.329 vagas

A Procuradoria Geral do Município de Niterói (PGM Niterói), divulgou o edital de abertura do concurso nos cargos de nível superior e médio para as vagas de Analista Processual, Analista Contábil e Analista de Tecnologia da Informação. O valor da remuneração inicial varia entre R$ 2.846,86 a R$ 6.838,92 com acréscimo de auxílio alimentação. As inscrições começam dia 19.

São ofertadas 29 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva que ao todo somam 1.300 chances. As oportunidades imediatas são distribuídas das seguinte forma:



Sete vagas para o cargo de analista processual, Uma vaga para o cargo de analista contábil, Uma vaga para o cargo de analista de tecnologia da informação e 20 vagas para o cargo de técnico de procuradoria.

A Prova Escrita Objetiva de múltipla escolha e a Prova Escrita Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Analista Processual, Analista Contábil e Analista de Tecnologia da Informação, serão realizadas em Niterói, no dia 14 de maio das 08h00 às 13h00, com duração de 5 (cinco) horas, e a Prova Escrita Objetiva para o cargo de Técnico de Procuradoria, no dia 14 de maio, das 15h00 às 19h00, com duração de 4 (quatro) horas, segundo o horário oficial de Brasília.

A Nota Final será a soma das notas obtidas nas Provas Objetiva e Discursiva para os cargos de Analista Processual, Analista Contábil e Analista de Tecnologia da Informação. Para o cargo de Técnico de Procuradoria, a Nota Final será a nota obtida na Prova Escrita Objetiva. A classificação final será obtida após os critérios de desempate, com base na listagem dos candidatos remanescentes no Concurso. Os candidatos aprovados serão ordenados em classificação de acordo com os valores decrescentes das notas finais no Concurso Público, por sistema de ingresso (ampla concorrência, pessoa com deficiência ou cotas para negros), observados os critérios de desempate deste Edital.

Os turnos variam de acordo com o cargo: matutino será para os cargos de analista e no turno vespertino será para os candidatos a técnico de procuradoria. O período de inscrições fica aberto entre 16 de janeiro de 2023 até 09 de março de 2023 e os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/pgm.niteroi23/2)

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para o cargo de nível médio e R$ 120 para o cargo de nível superior.



Confira o edital: