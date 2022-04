Prefeitura de Niterói abre concurso na área de Saúde

A cidade de Niterói realizará um concurso para contratação de médicos e agentes comunitários, para atuar no Programa Médico de Família. Os salários podem chegar a R$ 13 mil.

O processo seletivo foi divulgado pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde). São 77 vagas ao todo para médicos, e duas vagas para Agente Comunitário de Saúde (ACS).

As inscrições já iniciaram na última sexta-feira (08) e se encerram na próxima quinta-feira (14). Na realização da inscrição, os interessados deverão anexar no email da FeSaúde (selecaorh@fesaude.niteroi.rj.gov.br), com os formulários disponíveis no site do órgão preenchidos, junto com o currículo, RG e CPF, registro no conselho profissional e comprovante de pagamento, e comprovante de residência.

No início de maio, no dia 5, terá a convocação dos inscritos para realizar exames médicos. O resultado final só será comunicado no dia 20 de maio.