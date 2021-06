Prefeitura de Maricá recebe novas doses de vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Maricá recebeu nesta quarta-feira, 23/06, um novo lote de doses de vacinas contra a Covid-19. As 9.350 doses do imunizante AstraZeneca foram entregues ao município no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta, no Centro, e serão destinadas à segunda dose.

Em outra ação importante na imunização, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, por determinação do estado, a partir desta quarta-feira (23) o prazo para ser aplicada a segunda dose de AstraZeneca, que era a partir da oitava semana de aplicação da D1 até a 12ª semana, foi modificado. Pela nova regra, quem recebeu o imunizante AstraZeneca deve aguardar até a 12ª semana para buscar a segunda dose.

No sábado, 19/06, a cidade recebeu 2.678 novas doses, sendo 2.028 da Pfizer e 650 da CoronaVac, ambas destinadas à primeira dose. O número de doses recebidas apesar de parecer grande, ainda está abaixo do necessário. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento de grupos de vacinação por dia refletiu diretamente na segunda dose, e este quantitativo passou de 300 para 1.000 pessoas diariamente.

O município precisa receber, ainda, mais doses para sanar a demanda para vacinar pessoas com a segunda dose, que ultrapassa 10 mil até o momento. Lembrando que não há atrasos na vacinação.

Outra mudança que está em vigor, é em relação a regra de vacinação contra a Covid-19 para gestantes, lactantes e puérperas, com ou sem comorbidades, deverão se vacinar somente condicionadas à prescrição médica após análise de risco.

Maricá segue vacinando os integrantes dos grupos do calendário vacinal. Nesta quarta-feira, foram imunizados os servidores da EPT, motoristas e cobradores da empresa Amparo que atuam em Maricá e motoristas de vans regularizadas. Na próxima sexta-feira, 25/06, é a vez dos motoristas de transporte escolar privado. É importante destacar que todos os motoristas de transporte escolar privado precisam estar previamente cadastrados na lista da Secretaria Municipal de Transporte.