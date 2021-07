Prefeitura de Maricá realiza obras em Jacaroá, Caju e São José do Imbassaí

Limpeza, pavimentação, urbanização e sinalização fazem parte do pacote de obras que a Prefeitura de Maricá vem realizando nos bairros do Jacaroá, Bambuí, São José do Imbassaí e Itaipuaçu.

Em Bambuí, a equipe da secretaria de Serviços de Obras de Maricá (Somar) fez a pavimentação na comunidade do Areal. O mesmo serviço foi feito na Rua 01, em Jacaroá. Já a Estrada que liga os bairros de Bambuí ao Caju recebeu obras de urbanização.

No bairro de São José do Imbassaí, as equipes realizaram a limpeza do vazadouro irregular na Rua das Camélias e foi executada a continuidade da revitalização da Orla do Marine. Já a Rua Tropical, no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu, foi feita a pavimentação.