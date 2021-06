Prefeitura de Maricá protocola novo pedido de importação da vacina Sputnik V

Um novo pedido de liberação para a importação da vacina Sputnik V foi protocolado pela prefeitura de Maricá. O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM) do município querem trazer 500 mil doses do imunizante. De acordo com instituto, a diferença em relação à primeira demanda (que foi negada há pouco mais de um mês) é a apresentação de planos de farmacovigilância e de contingência contra possíveis problemas na aplicação, obedecendo a critérios de verificação de segurança.

“O cenário nacional mostra nitidamente que o Plano Nacional de Imunização não está sendo cumprido e, neste caso, a lei n° 14.124 de 2021 permite aos entes públicos, sejam estados ou municípios, que importem a quantidade que precisam de imunizantes. Precisamos que nos liberem a trazer o primeiro lote de 25 mil doses, para que façamos o acompanhamento e, no caso de uma reação negativa, sigamos o plano de contingenciamento estabelecido. É melhor o risco de a vacina dar errado do que a realidade que temos hoje na cidade, que é de 378 mortes. Esse será o nosso argumento. Queremos vacinar a população de forma maciça”, frisou Celso Pansera, presidente do ICTIM, lembrando que a Argentina, por exemplo, aplicou cerca de 6 milhões de doses da Sputnik sem qualquer informação de reações adversas.

O novo pedido foi feito com a participação do virologista Amilcar Tanure (da UniRio) e o infectologista Marcelo Velho (da UFRJ), ambos com experiência no monitoramento de vírus como o Ebola e o HIV. Pansera afirma também que o município já dispõe de uma logística pronta para importar as doses e também de um local para o armazenamento adequado, dentro dos níveis de refrigeração exigidos para esta vacina.

Se o pedido for deferido desta vez, a previsão é que este primeiro lote com 25 mil doses chegue à cidade em julho. Para agosto, estão previstas outras 75 mil doses. O cronograma prevê ainda outros cinco lotes com 70 mil doses cada entre setembro e janeiro de 2022, finalizando com outras 50 mil em fevereiro.

PEDIDO NEGADO EM ABRIL

O primeiro pedido feito pela prefeitura foi negado pela Anvisa no dia 24 de abril. Um dos argumentos para a negativa do pedido foi a acusação de que a vacina russa usa os chamados adenovírus (vírus inofensivos) sem garantia de que estes não possam se replicar dentro do organismo humano.

Com uma eficácia de 91,7% foi atestada em estudo científico publicado na revista The Lancet, a Sputnik V apresentou resultados ainda melhores em pesquisa de campo realizada junto a 3,8 milhões de russos que receberam as duas doses do imunizante. De acordo com o instituto, a eficácia no campo real passou para 97,6% neste acompanhamento mais preciso. Da mesma forma, a aplicação em mais de 60 países, o que eleva o grupo de imunizados a quase 1 bilhão de pessoas, não vem sendo acompanhada de relatos de efeitos colaterais que justifiquem a decisão do órgão sanitário brasileiro pelo viés sanitário. Além da Argentina, a Hungria também utilizou 200 mil doses do imunizante russo, com uma resposta superior à de outras plataformas.