PREFEITURA DE MARICÁ NEGA APOIO A PROJETO SOCIAL

A Equipe ‘Team Phoenix’ consegue a classificação para o mundial

O sonho de representar o seu país nos esportes é o desejo da maioria dos atletas, e não é diferente para os lutadores equipe ‘Team Phoenix’. Por falta de apoio da Prefeitura de Maricá, o professor e idealizador do projeto, Leonardo Suzano, teve que fazer uma vaquinha virtual para que possa com os seus alunos representar a cidade no Campeonato Mundial de Artes Marciais, que acontecerá na Argentina. Eles precisam de R$ 20 mil para realizar o sonho e defender Maricá, cidade que tem o orçamento de quase R$ 5 bilhões este ano.

No início deste ano, 13 atletas da equipe conseguiram a classificação para o mundial, que será disputado em solo argentino, mas a maioria deles não têm condições de arcar com os custos da viagem.

Para o professor Leonardo Suzano, faltou investimento do município de Maricá, mas ele não desistiu e apela para a ajuda de outros meios:

“Infelizmente Maricá não olha para os projetos sociais independentes. Por isso temos que nos submeter a venda de rifas, vaquinhas e ajuda dos comerciantes locais”, pontua o professor.

As aulas ministradas pelo professor no seu projeto são de Kickboxing, Muay thai e Taekwondo. Para ajudar a realizar o sonho dos alunos, a contribuição pode ser dada pelo link https://sharity.com.br/campeonato-mundial- rgentina?u=2f3151a68a8311eca8a10aa05906e5e6&n=3 ou através do Pix para 21965009988, em nome de Leonardo Suzano da Silveira.







TEAM PHOENIX

A Team Phoenix é um projeto social que acontece há 5 anos no bairro de Ponta Negra. Hoje com 60 alunos é um projeto sem apoio de nenhum órgão público, sendo mantido pelos próprios alunos com vendas de rifas e com a ajuda de alguns comércios locais. No ano passado disputaram o Mundial no Brasil, e levaram 27 atletas que conquistar mais de 40 medalhas, onde 13 atletas se classificaram para o Mundial na Argentina.

Hoje precisamos de um patrocínio para que possamos levar esses 13 alunos classificados para disputarem o Campeonato Mundial de Artes Marciais na Argentina e assim defender nosso país e nossa cidade de Maricá. Pedimos o apoio de cada um de vocês.

Foto: Divulgação/ Team Phoenix