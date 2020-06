Prefeitura de Maricá fiscaliza cumprimento das restrições nos comércios

Equipes do Procon-Maricá e da Subsecretaria de Trânsito e Posturas percorreram na sexta-feira (05/06), as ruas da cidade para verificar se os comerciantes de Maricá estão obedecendo as restrições referentes ao decreto municipal durante a bandeira amarela 1.

“Nossa atuação está sendo feita de forma educativa. Estamos indo aos comerciantes e mostrando o decreto, orientando os que ainda não estão adequados, tentando fazer com que o comerciante crie um estreitamento melhor com o consumidor nessa situação atípica em que foge muita coisa da lei. Tem que ter bom senso no lidar com essa relação de consumo”, disse a coordenadora do Procon Maricá, Ariana Siqueira.

No Centro, os fiscais notificaram duas lojas. Na Rua Ribeiro de Almeida, na área bancária, onde fica a Casas Bahia, uma multidão aguardava para entrar na loja. A gerente foi procurada e comunicada sobre a responsabilidade de demarcar a calçada, para que as pessoas pudessem aguardar pelo atendimento respeitando a distância de um metro e meio.

“Nós entendemos que muitos comerciantes ainda estão se adequando e mesmo sabendo que seria responsabilidade do estabelecimento, intervimos para amenizar a situação, mas precisamos da colaboração deles. E da população também, até porque eles precisam se conscientizar e nos ajudar”, explicou o subcomandante da Guarda Municipal, Jean Medeiros.

Na loja Casa, que fica na Rua Domício da Gama, os agentes constataram que o número de pessoas por metro quadrado não estava sendo obedecida. Gerente da loja, Sara Goes se comprometeu a corrigir o problema. “Recebemos todas as orientações das medidas de segurança sobre o distanciamento social, a proibição de entrar no estabelecimento sem a máscara, a higienização de todos os carrinhos e cestas e os espaços que devem ser respeitados de um cliente para o outro. Isso é importante para que o nosso comércio continue evoluindo e crescendo na nossa cidade”, avaliou.