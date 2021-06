Prefeitura de Maricá firma parceria com o Disque Denúncia

A Prefeitura de Maricá e o Instituto MOVRIO assinaram um convênio para colocar o serviço do Disque Denúncia à disposição da população da cidade. A assinatura do contrato aconteceu no último dia 24, mas somente ontem (28) o anúncio foi feito pela prefeitura de Maricá.

A partir de agora denúncias sobre atividades criminosas na cidade poderão ser feitas, de forma anônima, para o telefone (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, disponível para celulares com sistemas Android e iOS.

As informações que chegarem ao Disque Denúncia serão encaminhadas para a Coordenadoria Geral de Inteligência, da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Gabinete de Gestão Institucional (Seop) para que sejam devidamente apuradas.

Segundo o secretário de Ordem Pública, o Tenente-coronel Júlio Cesar Veras, a parceria será de grande importância para o município. “Conhecemos o MOV RIO por intermédio do Disque Denúncia há mais duas décadas. Tenho convicção de que a população de Maricá ganhará um novo aliado no combate à criminalidade. A parceria entre a SEOP e o MOV RIO possibilitará a agilidade no processamento das denúncias recebidas e aumentará a resolução de inúmeras demandas do município ligadas à ordem pública”, avalia o secretário.

Já para Zeca Borges, coordenador-geral do Disque Denúncia, “A boa notícia é que a população de Maricá vai poder contar com um canal seguro para ajudar as autoridades a combater o crime e a violência na cidade. Com as informações anônimas e relevantes, a polícia poderá fazer muito mais pela região”, concluiu o coordenador.