Prefeitura de Maricá faz alteração de itinerário em linhas de Ponta Negra

Fotos crédito: Clarildo Menezes

Mudança nos ônibus das linhas E01 (Ponta Negra via Manoel Ribeiro) e E14A (Jaconé via Sacristia). Segundo a Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transporte, a alteração acontece devido à realização da segunda edição do Maricá Musical, na Praça Nossa Senhora das Graças, na região central de Ponta Negra.

As linhas E01 e E14A irão operar com rota parcialmente alteradas. O ponto final da linha E01 será realizado nas proximidades do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Ponta Negra. Já a linha E14A seguirá pela Sacristia e não acessará a Praça Nossa Senhora das Graças, mas o restante do percurso seguirá normal até o ponto final em Jaconé.

O itinerário das duas linhas será normalizado nesta segunda-feira (25).

Segunda Edição Maricá Musical

A segunda edição do Maricá Musical estreou neste sábado (23), às 19h, com apresentação do DJ Márcio Albuquerque, Movimento Cultural Russia e banda Pacto Social, na Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra

Já neste domingo (23), o evento está aproveitando o Dia Nacional do Choro (23/04), data também de nascimento de Pixinguinha, para homenagear o gênero, considerado um dos pilares da MPB, com apresentação do compositor, arranjador, flautista e saxofonista Roberto Stepheson e do cavaquinista e violonista Bruno Campos.