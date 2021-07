Prefeitura de Maricá e Codemar assinam hoje convênio para criação de Centro Tecnológico

A Prefeitura de Maricá e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) realizam, nesta terça-feira (06), a solenidade de assinatura do “Convênio Projeto Inova Agroecologia Maricá”. O evento acontece na Fazenda Pública Joaquím Piñeiro, no Espraiado.

A assinatura do convênio tem por objetivo a criação e implantação do “Centro Tecnológico Inova Agroecologia Maricá”, que tem como meta institucionalizar e fomentar atividades científicas e tecnológicas como estratégia para desenvolvimento econômico e social da agroecologia no município.

Dentre as iniciativas do projeto estão previstas no plano de ação a promoção da inovação em agroecologia, a criação do Horto da Biodiversidade, a formação agroecológica de jovens e a produção agroecológica no município.

De acordo com a Codemar, cerca de 90 profissionais estarão diretamente ligados ao projeto, entre eles, professores, alunos bolsistas, estagiários e residentes, além de técnicos contratados. O convênio vai contar com a parceria de duas importantes instituições de ensino, são elas, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).